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Рубрика: Новости Мариуполя
30-04-2017, 19:30
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Праздник в Мариуполе: где и как отметить 1 мая

Уже завтра мариупольцев ожидает традиционный Праздник Весны и Труда – 1 мая. И несмотря на декоммунизацию, изменения в законодательствах и погоду, которая еще в начале недели не радовала нас теплым солнцем, праздник все-таки состоится, да еще и с приятным бонусом в виде двух дополнительных выходных.

К слову, на завтра синоптики обещают настоящую летнюю погоду. И если вы не выезжаете на природу или не собираетесь за семейным столом – в Мариуполе вам не дадут скучать. На завтрашний день подготовлена уйма развлекательных мероприятий, и главное из них – открытие парков и скверов.

Итак, 1 мая в Городском саду в 16:00 на смотровой площадке (возле надписи «Я люблю Мариуполь») пройдет игровая программа «Привет, давно не виделись!», а на сцене выступят вокалисты. С 17:00 будет выступать Мариупольский духовой оркестр под руководством Василия Шерпы.

В Парке 50-летия Победы в 16:00 начнется концертно-игровая программа «Весна пришла!», а в 17:00 – танцевальный час для самых маленьких «Baby Dance 3+».

В Театральном сквере в 15:00 выступит Мариупольский городской оркестр народных инструментов под руководством Юлии Чайн. А с 16:00 будет традиционная дискотека «В ритме молодости».

С полным перечнем мероприятий можно ознакомиться ЗДЕСЬ.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Все начнется с открытия городских парков и концертных программ


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Редакция «Мариупольских новостей»