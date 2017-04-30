Другие ассоциации, или Как отмечают Первомай по-европейски

В первые дни мая в мире отмечают Международный день трудящихся, или День труда, однако различные празднования и торжества в этот период берут свое начало еще с античности.

У многих же наших граждан, еще со времен СССР, 1 мая ассоциируется с социалистической окраской. Однако Украина в последнее время отказывается от такого наследия и взяла курс в Европу. И, возможно, у нас появятся новые традиции празднования этого дня. Посмотрим, как отмечают Первомай по-европейски.

В Германии, например, еще несколько лет назад этот день характеризовался демонстрациями и массовыми столкновениями между радикально настроенными митингующими и полицией. Чтобы совладать с этим, было решено проводить в Первомай больше уличных ярмарок, концертов... Сегодня эта стратегия работает.

Относительно остальной Европы, то 1 мая здесь связывают с праздниками цветов. В Голландии в первые дни мая проводится фестиваль тюльпанов, и вдобавок День королевы. Улицы и площади городов превращаются в огромный рынок. Люди достают с чердаков старые вещи и выставляют их на продажу. Причем главное в этом - не получение прибыли, а сам процесс - зазывание покупателей, торговля, шутки.

А вот жители Сицилии в свою очередь считают, что собранные на 1 мая ромашки обязательно принесут счастье.

В Швеции 1 мая хоть и называется Днем трудящихся, но в основном этот день известен как фестиваль весны. Локомотив праздника — студенты. В первый день мая у них заканчиваются лекции, впереди экзамены, лето и свобода. На улицах большинства городов в эти дни выступают хоровые коллективы, проводятся парады. В Финляндии 1 мая проходит практически также - здесь отмечают студенческий праздник Ваппу.

У британцев тоже есть May Day, который приходится на первый понедельник мая. Его отмечают с уличными шествиями и народными гуляньями, выбором короля и королевы Мая. Кстати, именно англичане являются основоположниками традиции устраивать пиршества на природе. Кроме того, в Англии 1 мая дети собирают цветы и ходят с ними по домам - раздают хозяевам, получая взамен мелкие монетки. Потом детвора бежит к ближайшей речке, озеру или роднику, загадывает желания и бросает монетки в воду.

А во Франции первые дни мая принадлежат потусторонней силе, поскольку знаменитая Вальпургиева ночь наступает как раз в ночь на 1 мая. По мнению французов, в это время по улицам гуляет нечистая сила, и даже самые привычные предметы и продукты наделяются магической силой.

Кроме того, во Франции Первомай считается праздником ландышей. Эти цветы принято дарить близким, родным, а иногда и вовсе незнакомым людям. Полученную веточку бережно хранят до следующего года. Не обходится и без народных шествий. Главную роль в торжественном гулянье отводят французским буренкам, чьи хвосты украшают цветками, а все вокруг стремятся прикоснуться к парнокопытным «на счастье».

Отметим, что День труда отмечают фактически в целом мире – 142 страны. В некоторых из них 1 мая является государственным праздником или выходным днем. И пусть большинство народов празднует его по-разному, хочется надеяться, что в нашей стране Первомай станет ассоциироваться с праздником весны, цветов и мира.