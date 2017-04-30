1 Мая - День труда: профессии, которые вынуждают трудиться в праздники

Долгое время 1 Мая отмечалось как День международной солидарности трудящихся всех стран. А в 1997 году этот праздник переименовали в Праздник весны и труда.

1 мая – это праздник, который своей историей показывает, что нужно трудиться, ведь человек стал таким, какой он есть благодаря труду и его деятельности.

Первомай - праздник для всех. Его, чаще всего, отмечают выездами на природу, посещением парков. Это время отдыха, веселья, встречи с родными и близкими. Но есть и те, для кого 1 мая не является чем-то сверхординарным, потому что по долгу службы они проведут этот день на работе.

Среди таких людей - пожарные. У представителей одной из самых опасных профессий нет выходных. А в этот день зажигательное веселье, особенно с пикниками и барбекю, может оказаться таковым и в прямом смысле этого слова.

Так же и полицейские. Стражи порядка не просто работают, но работают в усиленном режиме, так как «хорошо» встретившие этот праздник не всегда контролируют всплеск своих эмоций. Вот тут-то и нужна защита, которая не отдыхает даже в праздники.

Для врачей скорой помощи тоже нет никаких выходных, так как от них зависят человеческие жизни. К сожалению, для болезней праздников тоже не существует, а значит врачам всегда нужно быть начеку. Вот и 1 мая они встречают во всеоружии и в белых халатах.

Отметим и работников транспорта. Они проводят этот праздник в дороге, давая возможность людям из разных концов города и даже страны провести 1 мая вместе.

Можно и дальше продолжать: диспетчеры, военные, охранники, работники заводов и ресторанно-гостиничного бизнеса... Сложно назвать весь перечень очень важных профессий, представители которых жертвуют своим праздником, чтобы обеспечить нормальное функционирование и жизнедеятельность всех систем в городе, которые кажутся нам само собой разумеющимися, а на самом деле – требующие колоссального труда и самоотдачи. Поэтому мы решили вспомнить о тех мариупольцах, кто трудится 1 мая для того, чтобы он прошел удачно и легко.

Пусть для всех нас этот праздник из года в год приносит в нашу жизнь радость, свет, тепло и, конечно же, мир!