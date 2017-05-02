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Рубрика: Новости Мариуполя
02-05-2017, 08:40
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[Фото]

В парках Мариуполя открылся летний сезон

1 мая в Мариуполе открылся парковый сезон. Сразу в пяти парках одновременно начались концертные и развлекательные программы, в которых приняли участи два муниципальных оркестра, 12 творческих коллективов из 4 учреждений культуры, а зрителями стали тысячи мариупольцев и гостей города.

Были представлены вокальные, танцевальные и цирковые номера. Прошла ретродискотека и дискотека из современных хитов. Детей развлекали аниматоры, они участвовали в театрализованной игровой программе.

Не менее увлекательными были зажигательные танцевальные мастер-классы и флешмоб.

В целом, открытие летнего сезона в мариупольских парках прошло на «Ура!».


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»