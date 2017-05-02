В парках Мариуполя открылся летний сезон

1 мая в Мариуполе открылся парковый сезон. Сразу в пяти парках одновременно начались концертные и развлекательные программы, в которых приняли участи два муниципальных оркестра, 12 творческих коллективов из 4 учреждений культуры, а зрителями стали тысячи мариупольцев и гостей города.
Были представлены вокальные, танцевальные и цирковые номера. Прошла ретродискотека и дискотека из современных хитов. Детей развлекали аниматоры, они участвовали в театрализованной игровой программе.
Не менее увлекательными были зажигательные танцевальные мастер-классы и флешмоб.
В целом, открытие летнего сезона в мариупольских парках прошло на «Ура!».