В воинской части, которая дислоцируется под Мариуполем погиб украинский военнослужащий. Об этом сообщили в пресс-службе Генштаба ВСУ.
"Главным управлением Военной службы правопорядка Вооруженных Сил Украины в пределах компетенции проводится проверка информации о гибели военнослужащего в части, которая дислоцируется неподалеку от Мариуполя", - говорится в сообщении.
В Генштабе добавили, что полиция Донецкой области по факту смерти военнослужащего внесла сведения в ЕРДР о совершении уголовного преступления по статье "Умышленное убийство". Ведется следствие.
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Рубрика: Новости Мариуполя
02-05-2017, 08:57
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ЧП под Мариуполем: в воинской части погиб боец ВСУ
В воинской части, которая дислоцируется под Мариуполем погиб украинский военнослужащий. Об этом сообщили в пресс-службе Генштаба ВСУ.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»