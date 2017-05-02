Музыка по-европейски

Меньше недели остается до старта главного песенного конкурса Европы. В этом году принимать музыкальных исполнителей конкурса Евровидение-2017, а вместе с ними и их многочисленных фанатов будет столица Украины.

Однако в какой бы стране не проходил песенный конкурс, подготовка к нему всегда ведется на высшем уровне – с модернизацией инфраструктуры города и главного концертного зала для выступлений. Кроме того, для онлайн-трансляции вокальных выступлений по всему миру готовится самая современная информационная площадка.

Из года в год меняется подход и к подготовке концертных выступлений. От эпатирующих нарядов и виртуозной игры на музыкальных инструментах до головокружительных трюков и спецэффектов на сцене.

Вот только предугадать, на что в этом году сделают ставку зрители в странах Европы достаточно сложно. Кроме того, конкурс Евровидение не лишен и некого политического подтекста. Поэтому многие грешат на предвзятое голосование между соседствующими странами.

А насколько интересен этот конкурс вам? Считаете ли справедливыми результаты этого конкурса? И какую роль, на ваш взгляд, играет в этом конкурсе главный инструмент любого серьезного исполнителя – его голос?