Угощения, спортивные состязания и рыбалка: в Мариуполе прошел фестиваль «Азовского бычка»

Последний день апреля запомнился Мариуполю традиционным фестивалем «Азовского бычка». Он прошел на базе Мариупольского городского водноспортивного комплекса, сообщили в пресс-службе горсовета.

В этот день жители и гости города участвовали в соревнованиях по спортивной рыбалке. Были и развлечения как для взрослых, так и для детей. Любой желающий мог попробовать себя в спортивных играх - мини-футбол, бадминтон и фрисби, конкурс с обручем, а также сфотографироваться с медвежонком и большим попугаем.

Кроме того, участники фестиваля могли отведать блюда полевой кухни и сладкий чай с печеньем. Радовали в этот день и солнечная погода, и свежий морской воздух.