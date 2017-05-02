vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1077 человек и Вы
Prizma


Рубрика: Новости Мариуполя
02-05-2017, 10:01
Просмотров: 423
Комментариев: 0
[Фото]

Угощения, спортивные состязания и рыбалка: в Мариуполе прошел фестиваль «Азовского бычка»

Последний день апреля запомнился Мариуполю традиционным фестивалем «Азовского бычка». Он прошел на базе Мариупольского городского водноспортивного комплекса, сообщили в пресс-службе горсовета.

В этот день жители и гости города участвовали в соревнованиях по спортивной рыбалке. Были и развлечения как для взрослых, так и для детей. Любой желающий мог попробовать себя в спортивных играх - мини-футбол, бадминтон и фрисби, конкурс с обручем, а также сфотографироваться с медвежонком и большим попугаем.

Кроме того, участники фестиваля могли отведать блюда полевой кухни и сладкий чай с печеньем. Радовали в этот день и солнечная погода, и свежий морской воздух.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
Loading...

Читайте также:

В парках Мариуполя открылся летний сезон

Открытие паркового сезона прошло на «Ура!»


Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»