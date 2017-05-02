В Мариуполе два автомобиля не поделили дорогу, пострадал один человек

Дорожно-транспортное происшествие случилось на пересечении улиц Куприна и Матросова. По словам очевидцев, на перекрестке столкнулись автомобили «Ниссан Микра» и «Опель Аксона». В результате аварии пострадал водитель одной из легковушек.
Дорожно-транспортное происшествие случилось на пересечении улиц Куприна и Матросова. По словам очевидцев, на перекрестке столкнулись автомобили «Ниссан Микра» и «Опель Аксона». В результате аварии пострадал водитель одной из легковушек.
Они не поделили перекресток
Также пострадала пассажирка одного из авто