vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1089 человек и Вы
Prizma


Рубрика: Происшествия
02-05-2017, 10:18
Просмотров: 345
Комментариев: 0
[Фото]

В Мариуполе два автомобиля не поделили дорогу, пострадал один человек

Дорожно-транспортное происшествие случилось на пересечении улиц Куприна и Матросова. По словам очевидцев, на перекрестке столкнулись автомобили «Ниссан Микра» и «Опель Аксона». В результате аварии пострадал водитель одной из легковушек.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
Loading...

Читайте также:

В Мариуполе две легковушки попали в ДТП

Они не поделили перекресток


Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»