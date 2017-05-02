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Рубрика: Новости Мариуполя
02-05-2017, 10:31
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В пункте пропуска под Мариуполем у женщины начались роды: помощь оказывали на месте

Первого мая, уже после закрытия КПВВ "Гнутово", на блокпост с неподконтрольной территории приехал автомобиль, в котором была беременная женщина и двое детей.

Как сообщили представители Донецкого погранотряда, у женщины начинались роды. Пограничники доставили её в модуль оказания первой медицинской помощи и вызвали бригаду «скорой помощи».

Пока фельдшер ГСЧС оказывал роженице помощь, пограничники оформили проезд семьи на подконтрольную украинской власти территорию.

Вскоре после этого карета «скорой помощи» доставила женщину в роддом Мариуполя.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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