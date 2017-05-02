Вечером, 1 мая, поселок Трудовские на западной окраине Донецка попал под минометный обстрел. Есть пострадавшие среди местного населения.
«Ранение получил мужчина 1965 года рождения. Минно-взрывная травма в области груди», — пишет издание ДАН со ссылкой на оперативное командование ДНР.
Пострадавшему была оказана медицинская помощь.
В тот же день, немного ранее, пострадал еще один житель поселка: мужчина 1979 года рождения подорвался на взрывном устройстве. Его госпитализировали в районную больницу №14.
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Рубрика: Новости Донбасса
02-05-2017, 10:42
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В Донецке во время обстрела ранен мирный житель, еще один - подорвался на взрывном устройстве
Вечером, 1 мая, поселок Трудовские на западной окраине Донецка попал под минометный обстрел. Есть пострадавшие среди местного населения.
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»