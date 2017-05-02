Первомайский праздник в Мариуполем прошел весело и, главное, без провокаций, нарушений общественного порядка, сообщили в пресс-службе полиции.
Безопасность жителей в круглосуточном режиме обеспечивали максимальные силы полиции, на улицах за безопасным отдыхом граждан следили более 100 нарядов - пеших, мобильных, групп быстрого реагирования и патрульной полиции.
Сегодня правоохранители будут работать в таком же режиме. Сейчас ситуация спокойная и контролируемая.
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Рубрика: Новости Мариуполя
02-05-2017, 11:19
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В Мариуполе майские праздники проходят спокойно - без провокаций и нарушений общественного порядка
Первомайский праздник в Мариуполем прошел весело и, главное, без провокаций, нарушений общественного порядка, сообщили в пресс-службе полиции.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»