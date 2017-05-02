Изменения с 1 мая: пенсии, соцвыплаты, субсидии и урезанные нормативы на газ, свет и тепло

1 мая украинцам проиндексировали социальные стандарты. Кто и как "разбогатеет"?



Так, с мая пенсионеры будут получать не меньше 1312 гривен (было 1247). Повышение получат свыше 8,2 млн. пенсионеров. Его размер будет индивидуальным.

Вырос также прожиточный минимум и привязанные к нему выплаты. В то же время минимальную зарплату украинцам повышать в этом году больше не будут. Напомним, с 1 января минималку подняли с 1600 до 3200 гривен.

О субсидиях. В связи с окончанием отопительного сезона, с 1 мая размер субсидий пересчитают.



Кроме того, пенсионерам, инвалидам и другим нетрудоспособным гражданам, социальную норму, по которой предоставляют субсидию, увеличат. А вот платить придется фиксированную сумму ежемесячно, независимо от того, сколько использовали ресурсов (в пределах социальной нормы). Доход на одного члена семьи делят на базовый коэффициент 2 и прожиточный минимум, полученную сумму умножают на 15%.

К тому же жители садовых домов или дачных кооперативов теперь также смогут оформить субсидию, которая будет финансироваться из местных бюджетов.



В 2017 и 2018 годах субсидию на отопительный период украинцам будут начислять с 15 октября до 15 апреля.



Повторно подавать декларацию о доходах и заявление нужно только семьям, которые арендуют жилье, имеют изменения в составе семьи или хотят получить субсидию на твердое топливо.



Также напомним, что с 1 мая 2017 года вступает в силу постановление Кабмина о снижении социальных нормативов на газ, свет и тепло, которые устанавливаются для расчета размера субсидий для населения.



Согласно документу, социальные нормы потребления газа снижены до 5 куб. м с 5,5 куб м на 1 кв. м отапливаемой площади.



Нормативы потребления теплоэнергии для централизованного теплоснабжения абонентами, жилые дома которых оборудованы домовыми и/или квартирными приборами учета снижены следующим образом: до 0,0431 Гкал с 0,0548 Гкал на 1 кв. м отапливаемой площади в месяц в отопительный период, а также электрической энергии для индивидуального отопления - до 51 кВт-ч с 65 кВт-ч на 1 кв. м отапливаемой площади в месяц в отопительный период.