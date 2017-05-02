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Рубрика: Новости Мариуполя
02-05-2017, 13:14
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В Мариуполе выпивший мужчина угнал машину, чтобы вывезти мусор

Полицейские Мариуполя открыли уголовное производство по факту угона.

Так, в Приморское отделение полиции обратился с заявлением 35-летний мариуполец и сообщил, что его автомобилем в его отсутствие кто-то воспользовался. В салоне стоял неприятный запах, а машина не заводилась.

Правоохранители установили, что 52-летний хозяин "бокса" в одном из автокооперативов Мариуполя, у которого заявитель снимает гараж, будучи выпившим проводил "субботник" в помещении. Для того, чтобы не тратить свои силы на вынос мусора, решил воспользоваться машиной.

Мужчина безработный и ранее к уголовной ответственности не привлекался. В беседе с правоохранителями вину признал частично. Проводится экспертиза для установления суммы причиненного материального ущерба потерпевшей стороне.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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