В Мариуполе выпивший мужчина угнал машину, чтобы вывезти мусор

Полицейские Мариуполя открыли уголовное производство по факту угона.



Так, в Приморское отделение полиции обратился с заявлением 35-летний мариуполец и сообщил, что его автомобилем в его отсутствие кто-то воспользовался. В салоне стоял неприятный запах, а машина не заводилась.



Правоохранители установили, что 52-летний хозяин "бокса" в одном из автокооперативов Мариуполя, у которого заявитель снимает гараж, будучи выпившим проводил "субботник" в помещении. Для того, чтобы не тратить свои силы на вынос мусора, решил воспользоваться машиной.

Мужчина безработный и ранее к уголовной ответственности не привлекался. В беседе с правоохранителями вину признал частично. Проводится экспертиза для установления суммы причиненного материального ущерба потерпевшей стороне.