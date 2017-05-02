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Prizma


Рубрика: Новости Донбасса
02-05-2017, 13:29
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Мощный обстрел Марьинки: ранены двое мирных жителей, они в тяжелом состоянии

Вчера вечером Марьинка попала под мощный огневой удар. "Горячее" всего было в районе бывшего госпиталя, сообщили в пресс-службе полиции.

В результате обстрела пострадали двое мирных жителей: 64-летний мужчина и его 43-летний сын, которые находились в это время на собственном огороде по улице Прокофьева 220. Они получили многочисленные осколочные ранения спины, рук и ног.

Пострадавшие находятся в больнице г.Курахово. Их состояние тяжелое, но стабильное. Им оказывают необходимую медицинскую помощь.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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