В Мариуполе пройдет кастинг национального музыкального талант-шоу

В Мариуполе состоится отбор на участие в восьмом сезоне музыкального талант-шоу «Х-Фактор», говорится на сайте проекта.



Горожане смогут попробовать свои силы и пройти кастинг, который будет проходить 25 и 26 мая в ДК «Молодежный» (улица Харлампиевская, 17/25) с 10:00 до 18:00 и с 10:00 до 15:00 соответственно. Заполнить анкету можно на официальном сайте.



Напомним, в седьмом сезоне жюри состояло из композитора и продюсера Константина Меладзе, музыканта и танцора, бывшего участника группы Quest Pistols Антона Савлепова, а также фронтвумен группы The Hardkiss Юлии Саниной. Ведущими были Андрей Бедняков и Оксана Марченко. Но уже в апреле ведущая Оксана Марченко покинула проект.