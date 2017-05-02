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Рубрика: Новости Мариуполя
02-05-2017, 14:12
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В Мариуполе пройдет кастинг национального музыкального талант-шоу

В Мариуполе состоится отбор на участие в восьмом сезоне музыкального талант-шоу «Х-Фактор», говорится на сайте проекта.

Горожане смогут попробовать свои силы и пройти кастинг, который будет проходить 25 и 26 мая в ДК «Молодежный» (улица Харлампиевская, 17/25) с 10:00 до 18:00 и с 10:00 до 15:00 соответственно. Заполнить анкету можно на официальном сайте.

Напомним, в седьмом сезоне жюри состояло из композитора и продюсера Константина Меладзе, музыканта и танцора, бывшего участника группы Quest Pistols Антона Савлепова, а также фронтвумен группы The Hardkiss Юлии Саниной. Ведущими были Андрей Бедняков и Оксана Марченко. Но уже в апреле ведущая Оксана Марченко покинула проект.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»