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Рубрика: Новости Мариуполя
02-05-2017, 15:01
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[Фото]

На море в Мариуполе поймали браконьеров с ящиками рыбы

В Мариуполе двое мужчин занимались незаконным выловом рыбы в Азовском море. Об этом сообщает Мариупольский отряд морской охраны.

Лодку в море заметили пограничники. В ходе проверки документов установлено, что у рыбаков отсутствуют разрешающие документы и нет журнала учета изъятых водных биоресурсов. В то же время на борту лодки находилась выловленная рыба - 9 ящиков бычка.

«Фактическое количество выловленной рыбы составило более 4 тысяч экземпляров. Общая сумма ущерба составляет свыше 140 тысяч гривен», - отметили пограничники.

В отношении нарушителей были составлены админпротоколы. Улов и плавсредство переданы представителям Мариупольского территориального отделения “Азоврыбохраны”.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»