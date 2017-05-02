На море в Мариуполе поймали браконьеров с ящиками рыбы

В Мариуполе двое мужчин занимались незаконным выловом рыбы в Азовском море. Об этом сообщает Мариупольский отряд морской охраны.

Лодку в море заметили пограничники. В ходе проверки документов установлено, что у рыбаков отсутствуют разрешающие документы и нет журнала учета изъятых водных биоресурсов. В то же время на борту лодки находилась выловленная рыба - 9 ящиков бычка.

«Фактическое количество выловленной рыбы составило более 4 тысяч экземпляров. Общая сумма ущерба составляет свыше 140 тысяч гривен», - отметили пограничники.



В отношении нарушителей были составлены админпротоколы. Улов и плавсредство переданы представителям Мариупольского территориального отделения “Азоврыбохраны”.