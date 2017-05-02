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Рубрика: Новости Мариуполя
02-05-2017, 15:17
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В Мариуполе пьяный водитель «Опеля» пытался уйти от преследования полиции

Сегодня в Мариуполе сотрудники полиции получили ориентировку о том, что водитель автомобиля «Опель Омега» не остановился по требованию патрульного. Увидев машину, которая разыскивалась, правоохранители отправились за ней, сообщили в пресс-службе полиции.

На требования остановиться, водитель никак не реагировал, но все же был задержан правоохранителями. С первых минут общения с мужчиной полицейским стало ясно, что он пьян. Во время проверки по базам данных выяснилось, что водитель недавно уже привлекался к ответственности за аналогичное правонарушение.

На мужчину был составлен административный протокол.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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