В Мариуполе пьяный водитель «Опеля» пытался уйти от преследования полиции

Сегодня в Мариуполе сотрудники полиции получили ориентировку о том, что водитель автомобиля «Опель Омега» не остановился по требованию патрульного. Увидев машину, которая разыскивалась, правоохранители отправились за ней, сообщили в пресс-службе полиции.



На требования остановиться, водитель никак не реагировал, но все же был задержан правоохранителями. С первых минут общения с мужчиной полицейским стало ясно, что он пьян. Во время проверки по базам данных выяснилось, что водитель недавно уже привлекался к ответственности за аналогичное правонарушение.



На мужчину был составлен административный протокол.