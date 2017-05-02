Вячеслав Аброськин собрал в полиции участников конфликта в Мариуполе между бойцами «Азова» и студентами-иностранцами

Как мы уже сообщали ранее, конфликт между бойцами «Азова» и студентами-иностранцами произошел 23 апреля в Левобережном районе. По информации полиции, на данный момент он исчерпан.



Заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин инициировал встречу и пригласил к себе все стороны конфликтной ситуации, которая в течение недели получила распространение и активно обсуждалась в местных СМИ и соцсетях.

Уроженец Гвинеи и его девушка Юлия рассказали о случившемся инциденте. Магомет отметил, что играет там уже 4 года каждое воскресенье в составе команды «Левый берег». В тот день парень пригласил поиграть своих друзей-земляков, которые приехали несколько месяцев назад и учатся в Мариуполе. Во время игры представители одного из военных подразделений пытались прогнать футболистов с поля.



После словесного конфликта Магомет обратился в Левобережное отделение полиции, чтобы сообщить о том, что потерял связь со своими двумя друзьями, чтобы полиции об этом было известно. Но товарищи, которые убежали с места конфликта, вскоре вернулись сами.

Вячеслав Аброськин отметил, что в случае любой конфликтной ситуации первое, что нужно делать, - это обращаться в полицию: "Если человек приходит в полицию - значит, нужна помощь, и эта помощь должна быть оказана, ведь наша задача - это именно оказание любой помощи гражданам".



Он предупредил руководителя Левобережного отделения полиции Руслана Оровецкого, что ненадлежащее реагирование на просьбы о помощи влечет за собой дисциплинарную ответственность. Напомним, по распоряжению Вячеслава Аброськина, по данному факту проводится служебная проверка.



Вячеслав Аброськин оставил Магомету номер своего телефона. Заручившись поддержкой полиции Донецкой области, иностранец отметил, что именно этого от полиции он и ждал, и рассказал, что до этого ни разу не сталкивался с агрессивным поведением в свой адрес.

"Я живу здесь уже девятый год, и до этого никаких недоразумений не было. За все время это единственный конфликт, который был решен на месте. И от этого я Мариуполь меньше любить не стал, буду продолжать здесь жить и работать", - отметил Магомет, который работает на местном заводе и имеет на иждивении маленького ребенка.



Присутствующий на встрече представитель военного подразделения заверил, что это был единичный случай и такой ситуации больше не будет.



Тренер футбольной команды, где играет Магомет, Александр Отирко, отметил, что команда будет тренироваться по графику, и поблагодарил генерала за желание разобраться в ситуации и остановить недоразумение с самого начала.