Представлены кандидаты на звание «Почетный гражданин Мариуполя»: горожан призывают проголосовать

В Мариуполе проводится опрос жителей и голосование за кандидатуру на присвоение звания «Почетный гражданин Мариуполя». Проголосовать можно на сайте городского совета.



В числе кандидатов на присвоение почетного звания:

1. Виталий Мандрык – старший лейтенант милиции, старший оперуполномоченный отдела быстрого реагирования спецподразделения «Сокол» УБОП ГУМВД Украины в Донецкой области (посмертно). 23 февраля 2015 года он остановил диверсионно-разведывательную группу противника, которая пыталась подорвать мосты в полумиллионном городе, и ценою собственной жизни защитил жителей от теракта.

2. Александр Комаров – мастер спорта Украины международного класса, член штатной сборной команды Украины по плаванию среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, многократный чемпион и призер чемпионатов мира и Европы, чемпион и бронзовый призер, рекордсмен Паралимпийских Игр по плаванию.

3. Игорь Ярмонов – заслуженный мастер спорта Украины, международный мастер, член сборной мира, трехкратный чемпион мира, девятикратный чемпион Украины, серебряный и бронзовый призер чемпионатов мира по шахматам среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата.

4. Руслан Пустовойт – командир взвода 54-го отдельного батальона разведки Вооруженных сил Украины. В 2014 году ушел добровольцем на фронт защищать родной город и государство. Под его командованием был захвачен опорный пункт противника под Мариуполем без единой потери среди украинских бойцов, а также командир мотострелкового полка боевиков. В течение 2016 года Пустовойт привел наибольшее количество пленных - 9 человек. 22.11.2016 при выполнении боевого задания столкнулся с засадой в 30 метрах и получил тяжелое ранение. Награжден орденом «За мужество» III степени, медалью «За жертвенность и любовь к Украине» Патриарха Киевского, медалью «За оборону Донбасса» командующего УДА Д. Яроша.