Кабинет министров взял на себя обязательство утвердить до июля 2017 года "минимальную культурную корзину" украинца (минимальные стандарты обеспечения культурными услугами).
За реализацию новшества будет отвечать Министерство культуры. В СМИ отмечается, что специалисты планируют заняться обновлением репертуара театров, сохранением библиотек, а также худужественных и музыкальных школ.
Многие эксперты и депутаты пока о "корзине" только слышали. Что конкретно из себя представляет этот проект и будут ли на культурные услуги выделять людям дополнительные средства - неясно. Между тем большинству украинцев хватает средств лишь на самое необходимое, и то, не всегда. И при нынешних доходах у многих выбор между "пищей духовной" и "хлебом насущным" даже не стоит.
Стоит отметить, что Украина вошла в десятку самых «несчастных стран» по версии финансового издания Bloomberg. Это связано с тем, что реальные доходы украинцев за несколько лет значительно сократились: инфляция обогнала темпы роста доходов. Социологи отмечают, что 30% украинцев фактически живут за чертой бедности, при этом бедность коснулась не только пенсионеров, но и работающих.
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Для украинцев разрабатывают «минимальную культурную корзину»
Кабинет министров взял на себя обязательство утвердить до июля 2017 года "минимальную культурную корзину" украинца (минимальные стандарты обеспечения культурными услугами).
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»