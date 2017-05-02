Для украинцев разрабатывают «минимальную культурную корзину»

Кабинет министров взял на себя обязательство утвердить до июля 2017 года "минимальную культурную корзину" украинца (минимальные стандарты обеспечения культурными услугами).



За реализацию новшества будет отвечать Министерство культуры. В СМИ отмечается, что специалисты планируют заняться обновлением репертуара театров, сохранением библиотек, а также худужественных и музыкальных школ.



Многие эксперты и депутаты пока о "корзине" только слышали. Что конкретно из себя представляет этот проект и будут ли на культурные услуги выделять людям дополнительные средства - неясно. Между тем большинству украинцев хватает средств лишь на самое необходимое, и то, не всегда. И при нынешних доходах у многих выбор между "пищей духовной" и "хлебом насущным" даже не стоит.



Стоит отметить, что Украина вошла в десятку самых «несчастных стран» по версии финансового издания Bloomberg. Это связано с тем, что реальные доходы украинцев за несколько лет значительно сократились: инфляция обогнала темпы роста доходов. Социологи отмечают, что 30% украинцев фактически живут за чертой бедности, при этом бедность коснулась не только пенсионеров, но и работающих.