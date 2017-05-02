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Рубрика: Новости Донбасса
02-05-2017, 18:07
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В Красногоровке из окна выпал 7-летний ребенок: девочка в больнице в тяжелом состоянии

Сегодня днем, 2 мая, спецгруппа полицейских, патрулировавшая прифронтовую Красногоровку, увидела жуткую картину: со второго этажа многоэтажки выпал ребенок.

Пострадавшую 7-летнюю девочку госпитализировали в местную больницу с диагнозом - перелом ноги, сотрясение мозга и закрытая черепно-мозговая травма. Врачи сообщили, что пострадавшая находится в тяжелом состоянии. Кроме того, выяснилось, что она больна нервным заболеванием.

Правоохранители взломали дверь квартиры, откуда выпала девочка. Там находился ее 4-летний брат. Ребенок был напуган, однако полицейские успокоили его и доставили к бабушке.

Как оказалось, одинокая многодетная мать воспитывает четырех детей (трех мальчиков и девочку), однако старший 10-летний сын живет с бабушкой. Женщина неоднократно оставляла малышей одних. В этот раз она, забрав младшего сына, пошла по делам, а двух других закрыла в квартире.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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