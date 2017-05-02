Полиция проверяет информацию о сборе группы лиц, которые выкрикивали антигосударственные лозунги в центре Мариуполя

Полицейские проверяют информацию о сборе группы пророссийски настроенных лиц в центре Мариуполя. Данное сообщение было выявлено во время мониторинга публикаций в СМИ сотрудниками областного главка полиции и зарегистрировано в Журнале единого учета заявлений и сообщений граждан об уголовных правонарушениях и других событиях. Начата проверка, сообщили в пресс-службе полиции.



В настоящее время обращений по телефону 102 или телефонам дежурных частей территориальных подразделений полиции о любых хулиганских действиях в центре Мариуполя от жителей города не поступало.



Как рассказал начальник Управления патрульной полиции города Мариуполь Виталий Горкун, экипаж патрульных полицейских прибыл на место, получив устное сообщение от одного из депутатов горсовета, который сообщил, что в центре Мариуполя собралась компания из 20-25 человек, которые ведут себя агрессивно и выкрикивают антигосударственные лозунги.



На момент прибытия наряда в указанном месте действительно у фонтана находились цветы, оставленные в память жертв трагедии 2 мая 2014 года в Одессе, но никого не было.



Работники полиции опросили людей, которые находились на площади и могли стать свидетелями указанных событий. Сейчас подтверждений информации об агрессивном поведении группы лиц и любых конфликтах с прохожими нет.



Замглавы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин отметил, что полиция не позволит раскачать ситуацию в городе накануне дня памяти о трагических событиях в Мариуполе. Он призвал жителей не провоцировать конфликтные ситуации и сразу сообщать обо всех инцидентах в полицию.



"Также, я призываю граждан не создавать искусственную волну панических настроений среди мариупольцев. На сегодня ситуация в городе и в регионе спокойная и контролируемая. Полиция Донетчины готова обеспечить правопорядок на майские праздники и мгновенно отреагировать на любые изменения оперативной обстановки", - подчеркнул Вячеслав Аброськин.