В прифронтовом селе Чермалык, что вблизи Мариуполя, правоохранители выявили во дворе местного жителя боевой снаряд калибром 30 мм.
Как пояснил полицейским пенсионер, он нашел его возле села и хранил дома. Взрывоопасный боеприпас у мужчины изъяли, предотвратив возможные трагические последствия.
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- В прифронтовом Чермалыке под Мариуполем пенсионер хранил дома опасный снаряд
Рубрика: Новости Мариуполя
02-05-2017, 19:47
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В прифронтовом Чермалыке под Мариуполем пенсионер хранил дома опасный снаряд
В прифронтовом селе Чермалык, что вблизи Мариуполя, правоохранители выявили во дворе местного жителя боевой снаряд калибром 30 мм.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»