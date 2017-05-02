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Рубрика: Новости Мариуполя
02-05-2017, 19:47
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В прифронтовом Чермалыке под Мариуполем пенсионер хранил дома опасный снаряд

В прифронтовом селе Чермалык, что вблизи Мариуполя, правоохранители выявили во дворе местного жителя боевой снаряд калибром 30 мм.

Как пояснил полицейским пенсионер, он нашел его возле села и хранил дома. Взрывоопасный боеприпас у мужчины изъяли, предотвратив возможные трагические последствия.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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