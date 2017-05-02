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  • ДФС снова без электроснабжения: остановлена подача воды в Авдеевку, частично - в Донецк и Ясиноватую

Рубрика: Новости Донбасса
02-05-2017, 19:57
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ДФС снова без электроснабжения: остановлена подача воды в Авдеевку, частично - в Донецк и Ясиноватую

Донецкая фильтровальная станция снова обесточена. Об этом на своей странице в Facebook написал глава Донецкой ОВГА Павел Жебривский.

По его словам, причина прекращения энергоснабжения пока не установлена. "Сообщили об этом в наше представительство в СЦКК и дали запрос на режим тишины", - написал Жебривский.

Он отметил, что запаса воды в городских резервуарах Авдеевки хватит на несколько дней. "Електромонтажникам нужно выйти в район ДФС и определить причину и характер повреждений. Запаса воды в городских резервуарах Авдеевки хватит на несколько дней подачи по графику", - добавил Жебривский.

В пресс-службе КП "Компания "Вода Донбасса" подтвердили информациию о том, что ДФС обесточена, и добавили, что произошло это в результате боевых действий.

Сообщается, что остановлена подача воды в Авдеевку, частично - в Донецк и Ясиноватую, поселки Верхнеторецкое и Красный Партизан, а также села Васильевка и Крутая Балка.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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