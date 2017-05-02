ДФС снова без электроснабжения: остановлена подача воды в Авдеевку, частично - в Донецк и Ясиноватую

Донецкая фильтровальная станция снова обесточена. Об этом на своей странице в Facebook написал глава Донецкой ОВГА Павел Жебривский.



По его словам, причина прекращения энергоснабжения пока не установлена. "Сообщили об этом в наше представительство в СЦКК и дали запрос на режим тишины", - написал Жебривский.



Он отметил, что запаса воды в городских резервуарах Авдеевки хватит на несколько дней. "Електромонтажникам нужно выйти в район ДФС и определить причину и характер повреждений. Запаса воды в городских резервуарах Авдеевки хватит на несколько дней подачи по графику", - добавил Жебривский.



В пресс-службе КП "Компания "Вода Донбасса" подтвердили информациию о том, что ДФС обесточена, и добавили, что произошло это в результате боевых действий.



Сообщается, что остановлена подача воды в Авдеевку, частично - в Донецк и Ясиноватую, поселки Верхнеторецкое и Красный Партизан, а также села Васильевка и Крутая Балка.