Пока вы тут выживаете почти в полной изоляции от страны, руководство «Укрзализныци» живёт припеваючи…

По информации издания Politeka за прошлый, 2016 год опубликована финансовая отчётность ПАО «Укрзализныци» в разрезе зарплатной ведомости, данные которой способны поразить любое воображение.



Создаётся впечатление, что мы живём совершенно в разных странах с депутатским корпусом, правительством, НАК «Нафтогаз Украины» и ПАО «Укрзализныцей».



А как иначе расценить такую пропасть между отдельными украинскими гражданами и „элитой“ общества. В то время, когда вся страна, особенно её юго-восточный регион, живёт в разрухе, голоде и нищете, представители вышеперечисленных слоёв общества не отказывают себе ни в чём…



При этом простых граждан постоянно уговаривают жить экономно, понапрасну ничего не расходовать, всё туже затягивать пояса, хотя сами „распоясались“ уже просто возмутительно.



После публикации таких откровений народ недоумевает – как такое может происходить в стране с катастрофической ситуацией в экономике и поголовным обнищанием населения…



Тем не менее, это факт, что только в «Укрзализныце» в 2016 году заработная плата ведущего управленческого персонала составила 20 миллионов гривен (который состоит из 7 человек). Это данные, которые подготовила компания EY в консолидированной финансовой отчётности УЗ.



В отчёте чёрным по белому написано: „За 2016 и 2015 годы расходы на вознаграждение ведущему управленческому персоналу состояли в основном из заработной платы и соответствующих начислений и составили 19,24 млн гривен и 2,724 млн гривен, соответственно. Получение вознаграждения членами наблюдательного совета не предусмотрено“.

Главой правления ПАО «Укрзализныця» является польский менеджер, а в прошлом рок-музыкант Войцех Балчун (Wojciech Balczun), месячная зарплата которого составляет 461 тысячу гривен (неплохо, правда, для музыканта?).



Членами правления являются также: Александр Бужор, Ремигиуш Пашкевич, Желько Марчек, Иренеуш Василевский, Сергей Михальчук, Марек Залесный (как видите - сплошные „украинцы“…).



Несмотря на то, что по результатам 2016 года УЗ понесла убытки на более чем 7 миллиардов гривен, зарплаты там начисляют регулярно и в более чем достаточном количестве.



А ещё в «Укрзализныце» намерены повысить на 20-25% с 1 июня цены на железнодорожные перевозки. Видимо, зарплату нужно ещё поднять, маловато будет…