Всемирный день Солнца

Солнце — ближайшая к Земле звезда, все другие находятся от нас неизмеримо дальше. Например, ближайшая к нам звезда Проксима из системы aльфа Центавра находится на расстоянии 4,22 световых лет от Солнца.



Для Земли Солнце — мощный источник космической энергии. Оно дает свет и тепло, необходимые для растительного и животного мира, и формирует важнейшие свойства атмосферы Земли.



В целом, Солнце определяет экологию планеты. Без него не было бы и воздуха, необходимого для жизни, — воздух превратился бы в жидкий азотный океан вокруг замерших вод и обледеневшей суши. Для нас, землян, важнейшая особенность Солнца в том, что около него возникла наша планета, и на ней появилась жизнь.



Солнце, ветер, морские волны и биомасса являются энергетическим сырьем, которое постоянно окружает нас и которое легко использовать. Его не надо добывать из земли. Оно не приводит к образованию радиоактивных отходов, а токсичных совсем не производит. Это возобновляемая энергия.



Чтобы привлечь внимание к возможностям использования возобновляемых источников энергии Европейское отделение Международного общества солнечной энергии (МОСЭ) (ISES-Europe), начиная с 1994 года, на добровольной основе организует ежегодный День Солнца, который отмечается 3 мая.



Энтузиасты и профессионалы, общественные организации и фирмы по всей Европе организуют мероприятия различного рода, связанные с демонстрацией возможностей солнечной энергии.



Всемирный день свободы печати

В 1993 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 3 мая Всемирным днем свободы печати (World Press Freedom Day).



Данное решение явилось результатом работы Генеральной конференции ЮНЕСКО, которая в резолюции 1991 года «О содействии обеспечению свободы печати в мире» признала, что свободная, плюралистическая и независимая печать является необходимым компонентом любого демократического общества.



Генеральная конференция передала Генеральной Ассамблее выраженное государствами, членами ЮНЕСКО, пожелание объявить 3 мая Международным днем свободы печати.



Эта дата была выбрана в ознаменование Виндхукской декларации по содействию обеспечения независимости и плюрализма африканской печати, принятой 3 мая 1991 года на семинаре по содействию обеспечения независимости и плюрализма африканской печати, организованном ЮНЕСКО и Организацией Объединенных Наций в Виндхуке (Намибия).



Всемирный день свободы печати является ежегодным напоминанием международному сообществу о том, что свобода печати и свобода выражения мнений являются основными правами, закрепленными во Всеобщей декларации прав человека. Мы должны защищать эти права, поскольку они представляют собой основу демократии и оказывают реальное воздействие на жизнь людей во всем мире.



Всемирный день свободы печати предоставляет международному сообществу возможность отдать дань памяти профессиональным работникам средств массовой информации, которые погибли при исполнении своих обязанностей. Нам необходимо укрепить нашу решимость обеспечить охрану и безопасность журналистов во всем мире. И каждый год этот День посвящен определённой теме.



Главным же мероприятием в праздничный день является вручение Всемирной премии ЮНЕСКО за вклад в дело свободной печати имени Гильермо Кано. Премия основана в честь погибшего в 1986 году колумбийского журналиста. Она присуждается отдельному лицу, организации или учреждению, внесшим значительный вклад в дело защиты свободы печати или ее содействию во всем мире, особенно если такая деятельность связана с риском или репрессиями.



Также в этот день различными общественными организациями и журналистскими объединениями во многих странах проводятся различные массовые мероприятия, направленные на привлечение внимания властей и широкой общественности к проблемам свободы слова в СМИ.



Окликание предков

На Руси верили, что в этот день покойники скорбят о своей земной жизни и желают повидаться с родными. Поэтому было принято посещать кладбища — причитать на могилах и окликать родителей. Как правило, это делали пожилые женщины и старухи на утренней заре.



Плакальщицы на погосте призывали своих умерших родителей: «Встаньте-пробудитесь, поглядите на своих детушек, выгляньте на нас, сирот, из своих домков, да потешьте словом ласковым!». Считалось, что в этот день земля раскрывается, и души покойных могут вылететь на свет божий. Обеденный стол поэтому накрывали как можно сытнее, чтобы предки убедились, что их детям и внукам живется хорошо.



Перед каждым делом в этот день молились всей семьей. Впрочем, к работе и так относились со священным трепетом. В народе в этот день вспоминали поговорки о труде: «Лодырь на пашне — что трутень в улье»; «Хочешь хлеба с медом — берись за лопату»; «На полатях лежать — хлеба не едать».



Этот день был важен для всех, кто занимался рыболовством: ловить рыбу 3 мая считалось большим грехом. Возможно, такое поверье было связано с тем, что примерно в это время многие речные виды рыб мечут икру. Кстати, по рыбьему молодняку крестьяне тоже гадали: если мальки разойдутся быстро, то сеять можно пораньше, а если долго будут оставаться вместе — то стоит подождать.



Именины:



Александр, Гавриил, Григорий, Николай, Федор