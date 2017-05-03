В пресс-центре АТО сообщают об обстрелах позиций украинских сил неподалеку от Авдеевки.
Отмечается, что огонь велся со стороны населенных пунктов Яковлевка и Ясиноватая. По данным Штаба, противники применили минометы калибра 120 мм и 82 мм, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.
В результате огневой атаки погиб один военнослужащий ВСУ.
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- Позиции ВСУ под Авдеевкой попали под огневую атаку: военные понесли потери
Рубрика: Новости Донбасса
03-05-2017, 08:00
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Позиции ВСУ под Авдеевкой попали под огневую атаку: военные понесли потери
В пресс-центре АТО сообщают об обстрелах позиций украинских сил неподалеку от Авдеевки.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»