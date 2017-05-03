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Рубрика: Новости Донбасса
03-05-2017, 08:00
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Позиции ВСУ под Авдеевкой попали под огневую атаку: военные понесли потери

В пресс-центре АТО сообщают об обстрелах позиций украинских сил неподалеку от Авдеевки.

Отмечается, что огонь велся со стороны населенных пунктов Яковлевка и Ясиноватая. По данным Штаба, противники применили минометы калибра 120 мм и 82 мм, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

В результате огневой атаки погиб один военнослужащий ВСУ.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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