41 граната и 333 единицы оружия: подведены итоги добровольного разоружения жителей Донетчины

В течение апреля проходил месячник добровольной сдачи оружия: жители региона имели возможность принести в полицию оружие, боеприпасы или взрывные устройства. Согласно действующему законодательству, все желающие избавиться от смертоносных предметов от уголовной ответственности освобождаются.

За указанный период люди сдавали как незарегистрированное оружие, так и такое, на которое они имели полный пакет документов. Кто-то определенное время увлекался охотой, но потом изменил хобби, кто-то делал ремонт и нашел тайник, а некоторые подобрали опасный предмет на улице и принесли домой. Оружие или боеприпасы оказывались у граждан по разным причинам, но приносили его они с одной единственной - чтобы больше не волноваться за то, что оно попадет в детские руки, сдетонирует или полицейские в принудительном порядке изымут его во время обысковых мероприятий.

Так, за 30 дней в подразделения полиции принесено 333 единицы оружия, из которых 63 - незарегистрированного. Среди сданных - преимущественно охотничье (20 единиц нарезного и 168 - гладкоствольного), а также газовые пистолеты и револьверы (114 единиц, из которых 9 незарегистрированных).



Кроме того, уже не взорвутся в автобусе или магазине 34 снаряда, 9 мин и 41 граната.



Также сдано в полицейские отделения и отделы 1707 единиц боеприпасов к оружию армейских образцов, 380 - к охотничьему.

В то же время полицейские продолжают в принудительном порядке изымать опасные предметы у тех, кто игнорирует законодательство и в обход законного способа регистрации оружия хранит его по месту жительства, в тайниках или при себе. Так, за апрель из нелегального оборота изъято 20 единиц оружия, (из которых 10 автоматов, 5 карабинов и 4 единицы атипичного оружия), 23 гранатомета, 130 гранат, 2 взрывных устройства, 13 487 патронов и почти 3 килограмма взрывчатки.