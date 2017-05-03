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Рубрика: Новости Мариуполя
03-05-2017, 08:35
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Двух пропавших жителей поселка под Мариуполем нашли на дне озера в Запорожской области

22-летняя жительница села Труженка Никольского района и ее 29-летний односельчанин пропали неделю назад, сообщили в пресс-службе полиции.

В ходе развернутой поисковой операции правоохранители установили, что автомобиль, в котором они ехали, сорвался с дороги в воду в районе села Вишневатое Запорожской области. 5 метров глубины, нулевая видимость - шансы найти в водоеме затонувших людей были минимальны, но полицейские рассчитали точное место, где искать. Версия подтвердилась. 2 мая автомобиль с телами погибших подняли из воды водолазы.

Внутри машины было обнаружено полторы бутылки водки. Данные о том, что водитель находился в нетрезвом состоянии, подтверждают и свидетели, которые видели, как за несколько часов до этого он покупал спиртное в магазине. Кроме того, установлено, что мужчина вообще не имел права садиться за руль, ведь он был лишен водительского удостоверения за управление транспортными средствами в состоянии опьянения.

"Отца не дождались 4 малышей, а у молодой женщины осталось 2 детей", - отметили в полиции.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»