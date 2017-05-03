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Рубрика: Новости Донбасса
03-05-2017, 09:07
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ДФС остаётся обесточенной: для Авдеевки создан запас воды в городском резервуаре

По состоянию на утро среды, Донецкая фильтровальная станция остается без электроснабжения и прекратила поставлять воду в прифронтовую Авдеевку.

Как сообщил руководитель ВГА Авдеевки Павел Малыхин, ремонтные бригады пока не могут восстановить электроснабжение ДФС. "На данный момент обеспечение режима "тишины" нет и разрешения прохода в зону также нет", - пояснил он.

По информации пресс-службы ГСЧС, для централизованного водоснабжения жителей Авдеевки создан запас воды в городском резервуаре объемом 4 тыс. м. кв. Его хватит на несколько дней.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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