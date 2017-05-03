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Рубрика: Новости Мариуполя
03-05-2017, 09:32
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В секторе «Мариуполь» с начала суток на линии огня оказались три населенных пункта

Сегодня на Приморском (Мариупольском) направлении продолжились обстрелы украинских позиций. Об этом сообщил спикер пресс-центра АТО Ярослав Чепурной.

Так, по его словам, с начала суток из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия велся огонь по укреплениям ВСУ в районе населенных пунктов Павлополь, Водяное, Широкино. Кроме того, в Павлополе морпехов обстреливал снайпер.

Потерь среди украинских военных нет.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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