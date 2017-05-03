Сегодня на Приморском (Мариупольском) направлении продолжились обстрелы украинских позиций. Об этом сообщил спикер пресс-центра АТО Ярослав Чепурной.
Так, по его словам, с начала суток из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия велся огонь по укреплениям ВСУ в районе населенных пунктов Павлополь, Водяное, Широкино. Кроме того, в Павлополе морпехов обстреливал снайпер.
Потерь среди украинских военных нет.
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- В секторе «Мариуполь» с начала суток на линии огня оказались три населенных пункта
Рубрика: Новости Мариуполя
03-05-2017, 09:32
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В секторе «Мариуполь» с начала суток на линии огня оказались три населенных пункта
Сегодня на Приморском (Мариупольском) направлении продолжились обстрелы украинских позиций. Об этом сообщил спикер пресс-центра АТО Ярослав Чепурной.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»