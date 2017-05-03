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Рубрика: Новости Мариуполя
03-05-2017, 09:52
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На майские праздники пляжи Мариуполя посетили тысячи отдыхающих

В выходные и праздничные дни Азовское побережье посетили тысячи мариупольцев: на пляжах Левобережного и Приморского районов побывало порядка 4500 - 6400 человек в день, сообщили в пресс-службе горсовета.

Патрулирование прибрежной акватории Азовского моря и безопасность горожан на пляжах обеспечивала Спасательная аварийно-водолазная служба городского совета. Кроме того, матросы-спасатели ежедневно обеспечивают безопасность до 1400 любителей-рыболовов, находящихся на пирсах и волнорезах, а также порядка 40 яхт, лодок и катеров в акватории Азовского моря.

Также отмечается, что к началу летнего сезона завершилась очистка подводной части акватории моря в районе городских пляжей и пос. Песчаный.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»