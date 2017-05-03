Представители ЛНР планируют посетить задержанных за преступления против Украины, которые находятся в колониях и тюрьмах на подконтрольной украинскому правительству территории Донбасса. Об этом пишет Громадське со ссылкой на собственные источники.
Верификация находящихся в украинских тюрьмах представителей ЛНР должна начаться 4 мая. Она будет проводиться с целью выяснить, действительно ли некоторые задержанные отказываются быть переданными на неподконтрольную территорию.
Верификация проходит при участии представителей миссии ОБСЕ и Уполномоченного Верховной Рады по правам человека.
Напомним, процесс верификации обвиняемых за связь с ДНР уже проводится. Представители ДНР уже посетили несколько мест содержания на подконтрольной Украине территории, в частности и в Мариуполе.
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Представители ЛНР посетят тюрьмы на подконтрольной территории Донбасса
Представители ЛНР планируют посетить задержанных за преступления против Украины, которые находятся в колониях и тюрьмах на подконтрольной украинскому правительству территории Донбасса. Об этом пишет Громадське со ссылкой на собственные источники.
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Редакция «Мариупольских новостей»