Представители ЛНР посетят тюрьмы на подконтрольной территории Донбасса

Представители ЛНР планируют посетить задержанных за преступления против Украины, которые находятся в колониях и тюрьмах на подконтрольной украинскому правительству территории Донбасса. Об этом пишет Громадське со ссылкой на собственные источники.



Верификация находящихся в украинских тюрьмах представителей ЛНР должна начаться 4 мая. Она будет проводиться с целью выяснить, действительно ли некоторые задержанные отказываются быть переданными на неподконтрольную территорию.



Верификация проходит при участии представителей миссии ОБСЕ и Уполномоченного Верховной Рады по правам человека.



Напомним, процесс верификации обвиняемых за связь с ДНР уже проводится. Представители ДНР уже посетили несколько мест содержания на подконтрольной Украине территории, в частности и в Мариуполе.