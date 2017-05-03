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Рубрика: Новости Донбасса
03-05-2017, 10:30
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Полиция Донетчины начала подготовку к усиленным мерам безопасности 9 мая

Замглавы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин провел общеобластное селекторное совещание, на котором проанализировал превентивную работу подразделений полиции во время массовых мероприятий в апреле и мае этого года. Ведь впереди - 9 мая, которое является трагической датой для мариупольцев и имеет большое значение для всего региона, поэтому правоохранители должны быть максимально готовы, чтобы этот день прошел спокойно и без провокаций, сообщили в пресс-службе полиции.

Генерал отметил, что во время майских праздников полиция должна пристально проверять людей и транспорт, чтобы пресечь любые попытки дестабилизировать обстановку, и поблагодарил военнослужащих ВСУ, которые держат позиции на передовой. Силы полиции в прифронтовых городах будут увеличены максимально.

Также отмечается, что в рамках подготовки к обеспечению общественной безопасности на выходных и 9 мая в областном главке будет создан оперативный штаб для координации всех сил полиции. Сейчас идет активная превентивная и оперативная работа.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»