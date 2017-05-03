В Авдеевке возле дома взорвалась мина: чудом никто не пострадал

Вчера около 20:00 были обстреляны окрестности прифронтовой Авдеевки. Под огнем вновь оказалась улица Соборная, которая находится рядом с промышленной зоной. На этой улице почти каждый дом имеет отметины, а вчера снова пострадали еще 2 частных домовладения.

В одном из домов никто не проживает, а в другом - живет одинокая пенсионерка. 60-летняя местная жительница на момент обстрела находилась в доме именно в той комнате, у окна которой взорвалась мина, и чудом не пострадала.



«Это уже не первое попадание снарядов ко мне во двор, были «прилеты» и раньше. Я живу одна, детей нет, помочь некому. Приходится самостоятельно понемногу восстанавливать жилье и ждать когда это все закончится», - рассказывает пенсионерка.

Женщина имеет определенные проблемы со здоровьем, поэтому для нее проблематично добраться до центра города и она попросила полицейских отвезти ее в горсовет, чтобы она смогла написать там заявление о предоставлении помощи. В ее доме обстрелом повреждены окна, крыша и фасад. Правоохранители отвезли ее в нужное место, а также оставили номера своих телефонов, чтобы она могла обратиться к ним за помощью в любой момент.

Также полицейские обходят пострадавший район и выясняют имеются ли другие повреждения, а также оказывают помощь гражданам, которым она необходима.



По данному факту открыто уголовное производство по ст.258 "Террористический акт" Уголовного кодекса Украины.