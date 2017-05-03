Опубликован новый Порядок пересечения линии разграничения. Что поменялось

На днях на официальном сайте СБУ появился новый Временный порядок пересечения линии соприкосновения № 222-ог от 14.04.2017. Это основной документ, согласно которому осуществляется контроль за пересечением линии разграничения.



Что же поменялось в новом Порядке для простых людей, пояснили в Общественной организации «Донбасс SOS».



Во-первых, разрешение (пропуск) теперь бессрочное. Согласно предыдущим редакциям, действие пропуска ограничивалось сроком в один год. Сейчас эта норма пересмотрена.



Пропуск может оформляться для единоразового пересечения линии соприкосновения по маршруту следования и обратно (поездку при таком типе пропуска необходимо совершить в течение 20 дней с момента его оформления) или многократного (без ограничения срока действия) въезда на неконтролируемую (контролируемую) территорию и выезда из нее через любые действующие КПВВ (п.7.6).



"Исходя из общеправовых принципов, документы, действие которых на момент вступления в силу изменений о продлении было действительным, – имеют силу, если не указано обратное. Но, как показывает практика, Временный порядок и аналогия права - вещи не всегда совместимые. Мы прекрасно помним, как после запуска электронного ресурса для оформления разрешений на пересечение линии соприкосновения СБУ обещало автоматически продлить срок действия бумажных пропусков до новогодних праздников (дело было перед началом 2016 года) и перенести их в электронные реестры. На практике у многих пропуска оказались непродленными, а праздник испорченным — людей разворачивали на КПВВ, аргументируя это тем, что пропуск “уже всё”. В результате люди были вынуждены просто переоформлять их повторно", - отметили волонтеры.



Так что пока не ясно, будут ли бессрочными пропуска, полученные до принятия нового Временного порядка, или бессрочный характер действия пропусков автоматически распространится и на уже действующие.



Следует обратить внимание, что появилась норма, согласно которой в заявках на получение пропуска должны быть заполнены все обязательные графы, иначе заявка просто не будет рассматриваться.



Также расширен перечень транспортных средств которыми может осуществляться вывоз личных вещей из неподконтрольных районов Донецкой и Луганской областей при переезде. Согласно п. 5.11 теперь можно «вывозить вещи другим транспортом в случае переезда на жительство» (не только легковым).



Разрешается выезд (только выезд) на грузовых транспортных средствах (грузовые автомобили, автобусы, тракторы и т.д.) из временно неконтролируемой территории.



В конце прошлой недели сообщалось о случаях, когда людям отказывали в разрешении на проезд через КПВВ, потому что в наличии не было документов, подтверждающих цель выезда и соответственно вывоза вещей. "Скорее всего, причина этого кроется все в том же в п. 5.11: «Разрешается перемещение гражданами с временно неконтролируемой территории личных вещей другими транспортными средствами в случае переезда на жительство…» Каким образом подтверждать «переезд на жительство», Временный порядок умалчивает, как и о том, какие документы могут (да и могут ли в принципе, ведь во Временном порядке нигде не написано, что факт переезда необходимо подтверждать) запрашивать для подтверждения этого при пересечении линии разграничения", - говорят в организации «Донбасс SOS».



Перемещение товаров и багажа простыми гражданами регулируется Постановлением №99 от 01.03.2017г. «Об утверждении Порядка перемещения товаров в район или из района проведения антитеррористической операции». (п.1.9 ).



Благодаря появившемуся п. 5.1.3, наконец решена проблема перемещения людей с пропиской в «серой зоне» и тех, кто ее посещает, не пересекая фактически линию разграничения. Жители «серой зоны», которые проживают рядом с линией соприкосновения, могут перемещаться, предъявляя паспорт с пропиской на этой территории.



Пропуск других лиц, транспортных средств через КПВВ без пересечения линии соприкосновения также осуществляется без разрешения по документу, который удостоверяет личность, но информация о них будет заноситься в «отдельный учет».



Для детей, которые родились в 1998 году и позже, расширен список документов, по которым они могут пересекать линию разграничения: теперь это можно сделать, предъявляя либо свидетельство о рождении, либо паспорт (его можно получить в 14 лет), но обязательно с соблюдением пограничного режима (т.е. в сопровождении обоих родителей или же взрослых с доверенностью от них).



Изменения касаются не только выдачи разрешения на пересечение линии соприкосновения, но и отказа или отмены (п.7.10). Решение об этом принимаются Координационной группой по поручению и согласованию с руководителем Координационного центра. Соответствующая информация появляется на личной странице заявителя на веб-портале СБУ:



- решение об отказе в предоставлении разрешения – не позднее 20 дней с даты регистрации заявления,

- решение о прекращении (отмене) – не позднее 10 дней с даты регистрации заявления.



По желанию заявителя, информация о принятом решении может быть направлена на электронный адрес, указанный в заявлении. В информации об отказе в предоставлении разрешения или прекращения (отмены) указывается номер заявления на выдачу разрешения, дата принятия соответствующего решения, название КГ, руководитель которой подписал такое решение.



По-прежнему, нерешенным осталось пересечение линии разграничения на легковом автомобиле, водитель которого не является его владельцем и управляет транспортом на основании технического паспорта, в котором он указан как лицо, которое «имеет право управлять». Незакрытым остается и вопрос проезда на «грузопассажирском» транспорте. Относится ли он к легковому? Также как и не понятно, что делать владельцам мопедов и мотоциклов…



И по-прежнему, из старого Временного порядка в новый, перекочевал пункт 5.9, по которому сотрудники Госпогранслужбы могут отказать в выезде из неподконтрольных территорий любому, кто…не может подтвердить цель своего въезда на подконтрольную территорию. Но как подтвердить, например, поездку за продуктами, к друзьям, – непонятно.



Но тенденция к изменениям все-таки вселяет надежду, отмечают волонтеры.