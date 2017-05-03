Морской пограничник из Мариуполя стал лучшим на всеукраинских соревнованиях

Военнослужащий Мариупольского отряда морской охраны Александр Власюк помог команде Восточного регионального управления получить второе командное место по спортивному ориентированию и завоевал «золото» в индивидуальном зачете. Об этом сообщает Мариупольский отряд морской охраны.

Всего в эстафете участвовало 26 команд и более 100 пограничников со всей Украины. Они должны были при помощи карты и компаса как можно быстрее найти заданные контрольные пункты на местности и не сбиться в лесу с дороги. Выигрывал тот, кто находил кратчайший путь.

«Цель соревнований - проверить и закрепить умения пограничников ориентироваться на местности, что очень важно во время охраны границы. Также эти навыки помогают пограничникам при поиске нарушителей и выявления возможных мест укрытия контрабандных товаров», - отметили в Госпогранслужбе.