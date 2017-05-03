В Мариуполе завершились общегородские весенние субботники. В них приняли участие тысячи мариупольцев.
Как сообщили в пресс-службе горсовета, за это время было убрано 4,5 тысячи квадратных метров улиц, тротуаров, придомовых территорий, скверов и парков, а также ликвидировано 56 несанкционированных свалок.
«Мариупольцы убирали листья, занимались покосом травы и ликвидацией мусора, приводили в порядок памятные знаки и высаживали растения. На участках царило рабочее настроение. Прекрасная погода способствовала активной работе», - отметили в мэрии.
Кроме того, за время проведения субботников горожане высадили 1495 зеленых насаждений.
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Рубрика: Новости Мариуполя
03-05-2017, 12:28
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Во время весенних субботников в Мариуполе ликвидировали 56 свалок и высадили почти 1500 деревьев
В Мариуполе завершились общегородские весенние субботники. В них приняли участие тысячи мариупольцев.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»