Подконтрольный ДНР Докучаевск сегодня утром попал под обстрел. В результате была ранена мирная жительница 1964 года рождения. Пострадавшую госпитализировали в центральную городскую больницу.
Однако от полученных ранений женщина умерла. «Только что стало известно, что в больнице Докучаевска скончалась женщина, которая пострадала сегодня утром в ходе обстрела», — пишет издание ДНР ДАН.
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- В Докучаевске во время обстрела ранена женщина: пострадавшая умерла в больнице
Рубрика: Новости Донбасса
03-05-2017, 12:44
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В Докучаевске во время обстрела ранена женщина: пострадавшая умерла в больнице
Подконтрольный ДНР Докучаевск сегодня утром попал под обстрел. В результате была ранена мирная жительница 1964 года рождения. Пострадавшую госпитализировали в центральную городскую больницу.
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»