vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1538 человек и Вы
Prizma


Рубрика: Новости Донбасса
03-05-2017, 12:44
Просмотров: 383
Комментариев: 0

В Докучаевске во время обстрела ранена женщина: пострадавшая умерла в больнице

Подконтрольный ДНР Докучаевск сегодня утром попал под обстрел. В результате была ранена мирная жительница 1964 года рождения. Пострадавшую госпитализировали в центральную городскую больницу.

Однако от полученных ранений женщина умерла. «Только что стало известно, что в больнице Докучаевска скончалась женщина, которая пострадала сегодня утром в ходе обстрела», — пишет издание ДНР ДАН.




Port
Loading...

Читайте также:

В Авдеевке возле дома взорвалась мина: чудом никто не пострадал

Под обстрел попали два дома на улице Соборной


Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»