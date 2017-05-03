ВСУ будут без предупреждения сбивать все дроны, замеченные в местах дислокации военных объектов

Вооруженные силы Украины будут сбивать все беспилотные летательные аппараты, замеченные в местах дислокации военных объектов. Об этом говорится в сообщении на странице Воздушного командования "Восток".



В командовании заявляют об учащении случаев задержания неизвестных, при попытке проникновения на территорию военных объектов, находящихся под охраной, а также применении нарушителями беспилотных летательных аппаратов (квадрокоптеров, дронов).



"С целью информирования населения, отмечаем, что зафиксированные беспилотные летательные аппараты над территорией дислокации воинских частей, баз, складов аэродромов или на подлете к ним, будут сбиваться без предупреждения", - говорится в заявлении Воздушного командования.



Руководство соединения просит жителей воздержаться от случайного или преднамеренного проникновения на территорию режимных объектов. В случае совершения противозаконных действий или провокаций рядом с военными объектами, военнослужащие имеют право на применение оружия.