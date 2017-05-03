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Рубрика: Новости Донбасса
03-05-2017, 14:42
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На Донетчине группа подростков проникла на склад и похитила гуманитарную помощь

К правоохранителям поступило сообщение от представителя благотворительной организации в Курахово, который рассказал, что неизвестные проникли в складское помещение и похитили продуктовые наборы и строительные материалы.

Как отметили в пресс-службе полиции, на месте преступления полицейские нашли школьную тетрадь одного из учеников Кураховской школы, а свидетели рассказали, что неоднократно видели, как группа подростков собирается возле склада.

Нарушителей установили: пятеро несовершеннолетних в возрасте от 14 до 17 лет являются местными жителями и общаются в одной компании. Один из них в свои 16 лет уже имеет проблемы с законом за совершение кражи.

Теперь подростков ждет уголовная ответственность, а с их родителями проведена профилактическая беседа. При этом взрослые рассказали, что ребята обеспечены всем необходимым, и почему они пошли на преступление, не понимают.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»