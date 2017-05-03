Как сообщает пресс-центр штаба АТО, во время плановых занятий по боевой подготовке, в результате подрыва имитационных средств взрывную травму и осколочные ранения головы и шеи получил военнослужащий одного из подразделений.
"Во время транспортировки в больницу у бойца остановилось сердце. За его жизнь боролись врачи военно-мобильного госпиталя, однако, к сожалению, спасти не удалось", - отметили в Штаба.
Обстоятельства происшествия выясняются. На месте работают представители военной службы правопорядка и Национальной полиции.
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- В зоне АТО во время боевой подготовки подорвался военный: боец скончался в больнице
Рубрика: Новости Донбасса
03-05-2017, 14:56
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В зоне АТО во время боевой подготовки подорвался военный: боец скончался в больнице
Как сообщает пресс-центр штаба АТО, во время плановых занятий по боевой подготовке, в результате подрыва имитационных средств взрывную травму и осколочные ранения головы и шеи получил военнослужащий одного из подразделений.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»