В Мариуполе прошла межрегиональная выставка собак: были представлены более 35 пород

В Приморском парке состоялась межрегиональная выставка собак «Мариупольская жемчужина-2017». Весенняя выставка-смотр собак проходит уже третий год. В этом году участниками смотра стали более 85 собак из разных городов Украины - как из Мариуполя, так и гости из Запорожья, Бердянска, Днепра, Енакиево, Николаева, сообщили в пресс-службе горсовета.

Более 35 пород собак были разделены на три категории - декоративные, служебно-спортивные и охотничьи. «Мопс, чихуахуа, сибирский хаски, бигль, спаниель, курцхаар, джек-рассел-терьер, золотистый ретривер - это далеко не полный список пород, участвующих в соревновании», - отметил руководитель городского общества любителей собаководства Геннадий Фокин.

Экстерьер питомцев оценивали судьи Международной категории. Разыгрывался и приз зрительских симпатий.



Также впервые в этом году были проведены показательные выступления лучших дрессировщиков ВФКС «Аджилити». Участники соревнования выполняли определенные команды - упражнения, по которым причислялись баллы и определялся победитель. По высшим баллам победителями стали: 1 - Сибирский хаски, 2 - Бассент-хаунд, 3 - Йокширский терьер, 4 - Американский кокер-спаниель.

Выставка привлекла внимание многих жителей города, которые вместе со своими детьми пришли полюбоваться четвероногими питомцами.



А наградил медалями, дипломами участников и призами победителей «Мариупольской жемчужины-2017» наш известный земляк, заслуженный мастер спорта, чемпион паралимпийских игр, почетный гражданин города и, как оказалось, большой любитель собак - Даниил Чуфаров.