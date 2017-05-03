В одном из городов Донетчины полностью ликвидируют движение трамваев

Власти Краматорска приняли решение полностью отказаться от трамвайного движения в городе. Причина - убыточность перевозок этим видом транспорта. Его заменяют коммунальными автобусами.



В частности, экономисты Краматорского ТТУ подсчитали, что расходная часть по автобусам за год составит 6,2 млн грн., по трамваям – 10,1 млн грн, сообщает «Вчасно».



Так, за счет средств из Госфонда регионального развития при софинансировании из местного бюджета были закуплены автобусы. Их пустили параллельно по тем же маршрутам, где курсируют трамваи, введя точно такой же тариф, как и в горэлектротранспорте – 2 грн.



«Замена трамваев автобусами позволит ТТУ ежегодно экономить почти 3,9 млн. грн на ремонтах и обслуживании вагонов и контактной сети. При этом благодаря автобусам предприятие сможет зарабатывать больше», - утверждает заместитель директора по финансово-экономической деятельности ТТУ Андрей Бороха.



Также на реализации имущества планируют заработать еще 16,2 млн грн.



В настоящее время, городские власти решают, как безболезненно для горожан убрать все трамваи с линии. Пока они будут курсировать, как и ранее, по заданному графику.