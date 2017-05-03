В Мариуполе ребенок травмировался в маршрутке: девочке обожгло ноги

В Мариуполе 10-летняя девочка получила ожоги ног во время движения автобуса в результате обрыва шланга в печке. Указанный факт внесен в Журнал единого учета заявлений и сообщений граждан. Начата проверка.



Как сообщили в пресс-службе полиции, в 10:50 на спецлинию 102 позвонил сам водитель маршрутного автобуса и рассказал о происшествии, а в 11:40 о факте госпитализации ребенка сообщили врачи, которые госпитализировали потерпевшую.



У девочки диагностировано 10% ожогов голени 1-2 степени.



По словам очевидцев, происшествие случилось на пост-мосту в автобусе 112 маршрута. В салон, где расположены передние сиденья, потекла жидкость-кипяток, и там как раз сидела девочка.