В Мариуполе 10-летняя девочка получила ожоги ног во время движения автобуса в результате обрыва шланга в печке. Указанный факт внесен в Журнал единого учета заявлений и сообщений граждан. Начата проверка.
Как сообщили в пресс-службе полиции, в 10:50 на спецлинию 102 позвонил сам водитель маршрутного автобуса и рассказал о происшествии, а в 11:40 о факте госпитализации ребенка сообщили врачи, которые госпитализировали потерпевшую.
У девочки диагностировано 10% ожогов голени 1-2 степени.
По словам очевидцев, происшествие случилось на пост-мосту в автобусе 112 маршрута. В салон, где расположены передние сиденья, потекла жидкость-кипяток, и там как раз сидела девочка.
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В Мариуполе ребенок травмировался в маршрутке: девочке обожгло ноги
В Мариуполе 10-летняя девочка получила ожоги ног во время движения автобуса в результате обрыва шланга в печке. Указанный факт внесен в Журнал единого учета заявлений и сообщений граждан. Начата проверка.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»