Возгорание произошло сегодня около 3 часов утра в поселке Ялта. Сгорели 2 иномарки, которые принадлежали местному жителю 1965 года, сообщили в полиции.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Мангушского отделения полиции. Возле автомобилей обнаружены вещественные доказательства, свидетельствующие о том, что машины подожгли. Кто и с какой целью - выяснит следствие.
Открыто уголовное производство по ч.2 ст.194 «Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога» УК Украины. Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы.
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- В поселке под Мариуполем сгорели две иномарки. Полиция расследует поджог
Рубрика: Новости Мариуполя
03-05-2017, 16:45
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В поселке под Мариуполем сгорели две иномарки. Полиция расследует поджог
Возгорание произошло сегодня около 3 часов утра в поселке Ялта. Сгорели 2 иномарки, которые принадлежали местному жителю 1965 года, сообщили в полиции.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»