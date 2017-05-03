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Рубрика: Новости Мариуполя
03-05-2017, 17:01
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В Мариуполе пройдет эстафета ко Дню памяти и примирения

В Мариуполе 6 мая состоится ежегодная эстафета памяти. Как сообщили в пресс-службе горсовета, проводится она в преддверии знаменательного праздника – Дня памяти и примирения.

Посвящена эстафета великой и легендарной победе нашего народа. Ее маршрут будет проложен по Приморскому бульвару. Старт назначен в 10:45 напротив гостиницы «Турист».

В эстафете примут участие учащиеся общеобразовательных и спортивных школ, а также студенты ВУЗов и лицеев Мариуполя. Этот забег проводится с целью проявления уважения к участникам войны, отдавшим свои жизни за нашу свободу.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»