В Мариуполе 6 мая состоится ежегодная эстафета памяти. Как сообщили в пресс-службе горсовета, проводится она в преддверии знаменательного праздника – Дня памяти и примирения.
Посвящена эстафета великой и легендарной победе нашего народа. Ее маршрут будет проложен по Приморскому бульвару. Старт назначен в 10:45 напротив гостиницы «Турист».
В эстафете примут участие учащиеся общеобразовательных и спортивных школ, а также студенты ВУЗов и лицеев Мариуполя. Этот забег проводится с целью проявления уважения к участникам войны, отдавшим свои жизни за нашу свободу.
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Рубрика: Новости Мариуполя
03-05-2017, 17:01
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В Мариуполе пройдет эстафета ко Дню памяти и примирения
В Мариуполе 6 мая состоится ежегодная эстафета памяти. Как сообщили в пресс-службе горсовета, проводится она в преддверии знаменательного праздника – Дня памяти и примирения.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»