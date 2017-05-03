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Рубрика: Новости Донбасса
03-05-2017, 17:15
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На предприятии в Новотроицком погиб рабочий

В дежурную часть Волновахского отдела полиции поступило сообщение от врачей о том, что в больницу в тяжелом состоянии был доставлен 25-летний мужчина. Через несколько дней потерпевший скончался, сообщили в полиции.

Правоохранители установили, что житель Новотроицкого работал на предприятии помощником машиниста экскаватора. При замене металлического троса крепление каната повредилось, в результате чего мужчина получил тяжелую травму головы.

Предварительная правовая квалификация события - ч.1 ст. 272 «Нарушение правил безопасности при выполнении работ повышенной опасности» УК Украины. Досудебное расследование продолжается.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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