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Prizma


Рубрика: Новости Донбасса
03-05-2017, 17:42
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ВСУ понесли потери на Светлодарской дуге: трое бойцов погибли, спасая раненого сослуживца

В районе Светлодарской дуги погибли трое украинских бойцов, которые пытались спасти раненого товарища, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Один из них, будучи раненым, чтобы не попасть в плен и уничтожить противника, привел в готовность ручную гранату. Однако парню не удалось реализовать свой план, и от ранений он скончался на месте", - говорится в сообщении.

Командование части организовало поиск военнослужащих. Их тела были найдены, но эвакуировать их не удалось из-за сильного огневого противодействия противника.

В настоящее время проводится процедура по возврату тел военнослужащих.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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