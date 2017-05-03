В районе Светлодарской дуги погибли трое украинских бойцов, которые пытались спасти раненого товарища, сообщает пресс-центр штаба АТО.
"Один из них, будучи раненым, чтобы не попасть в плен и уничтожить противника, привел в готовность ручную гранату. Однако парню не удалось реализовать свой план, и от ранений он скончался на месте", - говорится в сообщении.
Командование части организовало поиск военнослужащих. Их тела были найдены, но эвакуировать их не удалось из-за сильного огневого противодействия противника.
В настоящее время проводится процедура по возврату тел военнослужащих.
- Главная /
- Новости Донбасса /
- ВСУ понесли потери на Светлодарской дуге: трое бойцов погибли, спасая раненого сослуживца
Рубрика: Новости Донбасса
03-05-2017, 17:42
Просмотров: 308
Комментариев: 0
ВСУ понесли потери на Светлодарской дуге: трое бойцов погибли, спасая раненого сослуживца
В районе Светлодарской дуги погибли трое украинских бойцов, которые пытались спасти раненого товарища, сообщает пресс-центр штаба АТО.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
Loading...
Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.
Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»