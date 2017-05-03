ВСУ понесли потери на Светлодарской дуге: трое бойцов погибли, спасая раненого сослуживца

В районе Светлодарской дуги погибли трое украинских бойцов, которые пытались спасти раненого товарища, сообщает пресс-центр штаба АТО.



"Один из них, будучи раненым, чтобы не попасть в плен и уничтожить противника, привел в готовность ручную гранату. Однако парню не удалось реализовать свой план, и от ранений он скончался на месте", - говорится в сообщении.



Командование части организовало поиск военнослужащих. Их тела были найдены, но эвакуировать их не удалось из-за сильного огневого противодействия противника.



В настоящее время проводится процедура по возврату тел военнослужащих.