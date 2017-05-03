Правительство Украины приняло решение о выделении бесплатных путевок детям, которые живут в населенных пунктах Донецкой и Луганской областей вблизи линии разграничения. Об этом сообщает пресс-служба КМУ.
"Распоряжением предусмотрено выделение бесплатных путевок в детские центры "Артек" и "Молодая гвардия" (700 и 800 путевок, соответственно) для оздоровления детей из населенных пунктов Донецкой и Луганской областей за счет средств, предусмотренных в государственном бюджете на 2017 год...", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в первую очередь бесплатные путевки будут предоставляться детям, которые не оздоровлялись течение 2017 года.
В случае обострения ситуации на линии соприкосновения Минсоцполитики будет принимать решение о дополнительном выделении бесплатных путевок в детские центры. В исключительных случаях (при возникновении опасных ситуаций, которые будут угрожать жизни и здоровью) путевки для оздоровления будут предоставляться и тем детям, которые в 2017 году уже оздоровлялись за бюджетные средства.
- Главная /
- Новости Донбасса /
- Детям из прифронтовых районов Донбасса предоставят 1,5 тысячи бесплатных путевок в летние лагеря
Детям из прифронтовых районов Донбасса предоставят 1,5 тысячи бесплатных путевок в летние лагеря
Правительство Украины приняло решение о выделении бесплатных путевок детям, которые живут в населенных пунктах Донецкой и Луганской областей вблизи линии разграничения. Об этом сообщает пресс-служба КМУ.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
Читайте также:
В одном из городов Донетчины полностью ликвидируют движение трамваев
В Краматорске данный вид транспорта заменят автобусами
Для участников АТО и абитуриентов из неподконтрольного Донбасса стартовала дополнительная регистрация на ВНО
Она продлится с 3 по 19 мая
Редакция «Мариупольских новостей»