Детям из прифронтовых районов Донбасса предоставят 1,5 тысячи бесплатных путевок в летние лагеря

Правительство Украины приняло решение о выделении бесплатных путевок детям, которые живут в населенных пунктах Донецкой и Луганской областей вблизи линии разграничения. Об этом сообщает пресс-служба КМУ.



"Распоряжением предусмотрено выделение бесплатных путевок в детские центры "Артек" и "Молодая гвардия" (700 и 800 путевок, соответственно) для оздоровления детей из населенных пунктов Донецкой и Луганской областей за счет средств, предусмотренных в государственном бюджете на 2017 год...", - говорится в сообщении.



Отмечается, что в первую очередь бесплатные путевки будут предоставляться детям, которые не оздоровлялись течение 2017 года.



В случае обострения ситуации на линии соприкосновения Минсоцполитики будет принимать решение о дополнительном выделении бесплатных путевок в детские центры. В исключительных случаях (при возникновении опасных ситуаций, которые будут угрожать жизни и здоровью) путевки для оздоровления будут предоставляться и тем детям, которые в 2017 году уже оздоровлялись за бюджетные средства.